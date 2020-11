GF Vip, incredibile: tutti in nomination? (Di martedì 24 novembre 2020) Chi è finito in nomination questa settimana? qual è il vippone della casa del Grande Fratello Vip contro cui gli inquilini della casa più spiata d’Italia hanno maggiormente puntato il dito? La solita Dayane Mello? Scopriamolo insieme… Dopo l’eliminazione della Contessa Patrizia De Blanck al televoto, ecco che sui vipponi della casa del Grande Fratello Vip si è abbattuta di nuovo la “scure” delle nomination. Questa voltala Dayane Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di martedì 24 novembre 2020) Chi è finito inquesta settimana? qual è il vippone della casa del Grande Fratello Vip contro cui gli inquilini della casa più spiata d’Italia hanno maggiormente puntato il dito? La solita Dayane Mello? Scopriamolo insieme… Dopo l’eliminazione della Contessa Patrizia De Blanck al televoto, ecco che sui vipponi della casa del Grande Fratello Vip si è abbattuta di nuovo la “scure” delle. Questa voltala Dayane Articolo completo: dal blog SoloDonna

Rval455 : @lapoelkann_ @crocerossa @BancoAlimentare @crocerossa e dello stato bancoalimentare viene gestito dallo stato,,, I… - pascaziomarco : Credo che Stefania sia l'unica vip là dentro a non aver mai sbagliato nulla, mai un passo falso da 70 giorni. Ha un… - Giogiolino1 : @GrandeFratello incredibile, la contessa non accetta di essere stata nominata chiaramente a lei interessa la parte… - ChiaraMaff : Caro #Pupo so che potrebbe suonarle incredibile quasi quanto sentire dire (a caso) la parola #accidia al #GFVIP ma… - mikepereira90 : Incredibile in tutti i sensi questo grande fratello vip #GfVip -