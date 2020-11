Elisabetta Gregoraci lascia il GF Vip e invoglia Pierpaolo: “Ti spiego perché devi rimanere!” (VIDEO) (Di martedì 24 novembre 2020) Elisabetta Gregoraci è decisa a lasciare il Grande Fratello Vip perché sente forte la mancanza del figlio Nathan Falco, attualmente in vacanza a Dubai con papà Flavio Briatore. E se la calabrese appare sicura, Alfonso Signorini la pensa diversamente (ma di questo vi parleremo a breve, restate in zona!). La conduttrice, chiacchierando con Pierpaolo Pretelli,... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 24 novembre 2020)è decisa are il Grande Fratello Vipsente forte la mancanza del figlio Nathan Falco, attualmente in vacanza a Dubai con papà Flavio Briatore. E se la calabrese appare sicura, Alfonso Signorini la pensa diversamente (ma di questo vi parleremo a breve, restate in zona!). La conduttrice, chiacchierando conPretelli,... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

carezzaveloce : @anailime01 Più che altro il suo andare al GF era proprio per far vedere “Elisabetta” e non la “Gregoraci”, quindi… - falloutzay : RT @traimieipassi: GIULIA SALEMI ASFALTA ELISABETTA GREGORACI, olio su tela #gfvip #prelemi - BITCHYFit : Elisabetta Gregoraci: il suo look sfoggiato al GF Vip costa circa 1300€ - AlessiofFratini : @_RoseSykes_ Oggi ho visto Elisabetta e non la Gregoraci finalmente! Brava Eli ???? però devo dire che la sto adorand… - seto_lutetia : ???? Alfonso Signorini: “Zorzi è il più determinato a rimanere, Elisabetta Gregoraci non lascerà, Oppini è il più in… -