Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi litigano dopo la puntata: “Ho assistito alle tue chiamate con Briatore…” (Di martedì 24 novembre 2020) Quel volpino di Alfonso Signorini ieri sera prima di chiudere la puntata del GF Vip ha lanciato una bombetta all’interno della casa più spiata d’Italia. Sembra infatti che tra Giulia Salemi ed Elisabetta Gregoraci ci siano vecchi rancori. “Mi sono giunte voci di vecchie ruggini tra Giulia ed Elisabetta Gregoraci. Mi hanno parlato di una vacanza in Sardegna, in Costa Smeralda”. In diretta su Canale 5 Giulia Power ha negato tutto, mentre la badessa calabrese ha risposto con un’enigmatico: “Diciamo che lei chiacchierava più con Flavio che con me. Io sono una signora ed è meglio se sto zitta“. Durante la pubblicità l’influencer milanese rivolgendosi a Dayane ha detto: “Ma al massimo è lei che tutte le volte che mi vedeva mi guardava dalla ... Leggi su biccy (Di martedì 24 novembre 2020) Quel volpino di Alfonso Signorini ieri sera prima di chiudere ladel GF Vip ha lanciato una bombetta all’interno della casa più spiata d’Italia. Sembra infatti che traedci siano vecchi rancori. “Mi sono giunte voci di vecchie ruggini traed. Mi hanno parlato di una vacanza in Sardegna, in Costa Smeralda”. In diretta su Canale 5Power ha negato tutto, mentre la badessa calabrese ha risposto con un’enigmatico: “Diciamo che lei chiacchierava più con Flavio che con me. Io sono una signora ed è meglio se sto zitta“. Durante la pubblicità l’influencer milanese rivolgendosi a Dayane ha detto: “Ma al massimo è lei che tutte le volte che mi vedeva mi guardava dalla ...

Notiziedi_it : Elisabetta Gregoraci: Mino Magli passa all’attacco, che rivelazione! - StefiStang : RT @atLaura__: PUPO E SIGNORINI HANNO IMPIEGATO MESI A COSTRUIRE L'IMMAGINE DI 'ELISABETTA CALABRISELLA DONNA DEL POPOLO' E GIULIA SMASCHER… - itstyagot : RT @MartyRed23: Elisabetta Gregoraci piange per Nathan Falco. Nathan Falco in quel di Dubai : #GFVIP - SunshineMarcoB : Elisabetta Gregoraci nel corso dei mesi è migliorata. È molto più umana, vulnerabile e comprensiva. Alla fine si st… - GSalvo88 : RT @vincycernic95: Immaginatevi di essere Elisabetta Gregoraci e prendersela quando vi dicono di esservi sposata con Briatore per interesse… -