Covid19, Massimo Galli: “Dubito ci sarà un vaccino a fine gennaio” (Di mercoledì 25 novembre 2020) Massimo Galli, responsabile del reparto malattie infettive dell’Ospedale Sacco di Milano, dubita che un vaccino sia disponibile a fine gennaio. Massimo Galli è il responsabile del reparto di malattie infettive all’Ospedale Sacco di Milano. Le sue parole frenano gli entusiasmi di chi credeva che una risoluzione della Pandemia arrivasse a breve con la diffusione delle L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di mercoledì 25 novembre 2020), responsabile del reparto malattie infettive dell’Ospedale Sacco di Milano, dubita che unsia disponibile agennaio.è il responsabile del reparto di malattie infettive all’Ospedale Sacco di Milano. Le sue parole frenano gli entusiasmi di chi credeva che una risoluzione della Pandemia arrivasse a breve con la diffusione delle L'articolo proviene da YesLife.it.

Agenzia_Ansa : #Covid19 Laender tedeschi, #Natale con massimo 10 persone #ANSA - ereitenkz : RT @VSinistre: - VSinistre : - taejiha4n : RT @Alessan82249832: Il dramma dell’emergenza #COVID19 in Italia è reale e ha colpito chiunque in modalità diverse, più o meno duramente. N… - Alessan82249832 : Il dramma dell’emergenza #COVID19 in Italia è reale e ha colpito chiunque in modalità diverse, più o meno duramente… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid19 Massimo Natale 2020 e Covid19, la sottosegretaria Zampa: "Feste con al massimo BaraondaNews Coronavirus: Usa, 259.045 morti su 12.518.916 contagiati

New York, 24 nov 22:42 - (Agenzia Nova) - Gli Stati Uniti restano di gran lunga il paese più colpito dalla pandemia di coronavirus al mondo, con almeno 259.045 morti su 12.518.916 contagiati, secondo ...

Luminarie in vendita: multati quattro negozi a Mantova

Servizi, quelli messi in campo dal comando di viale Fiume, che puntano a contrastare l’aumento del contagio da coronavirus sul ... sapere di aver disposto il massimo rigore nei controlli dei ...

New York, 24 nov 22:42 - (Agenzia Nova) - Gli Stati Uniti restano di gran lunga il paese più colpito dalla pandemia di coronavirus al mondo, con almeno 259.045 morti su 12.518.916 contagiati, secondo ...Servizi, quelli messi in campo dal comando di viale Fiume, che puntano a contrastare l’aumento del contagio da coronavirus sul ... sapere di aver disposto il massimo rigore nei controlli dei ...