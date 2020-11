Covid | Fedele M5S | emergenza in Marsica | impossibile discutere tematica nelle sedi istituzionali

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di martedì 24 novembre 2020) L'Aquila - “Sto aspettando da oltre 20 giorni la possibilità di fare il punto della situazione sull'nellain una seduta della Commissione Sanità di Regione Abruzzo ma, ad oggi, è statoportare laall'interno delle istituzioni. Intanto, mentre i vertici della Giunta e della Asl continuano a fuggire dal confronto, le criticità aumentano giorno dopo giorno, così come i dubbi intorno alla gestione della seconda ondata di contagi. L'ultimo caso in ordine di tempo riguarda la denuncia del Sindaco di Avezzano Di Pangrazio sul macchinario per processare i tamponi, annunciato dai rappresentanti del governo regionale ma che non sarebbe mai stato ordinato. Una questione grave su cui è urgente fare luceopportune”. Sono ...