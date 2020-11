Coronavirus, Speranza sul Natale: «Evitare gli spostamenti non necessari e limitare i posti a tavola agli affetti più stretti» (Di martedì 24 novembre 2020) Anche nel caso in cui il quadro epidemiologico dovesse consentire al governo di alleggerire le misure contro il rischio di contagio da Coronavirus, il ministro della Salute raccomanda di Evitare ogni spostamento non necessario fra le Regioni. Ospite del programma DiMartedì su La7, Roberto Speranza ha provato a fare chiarezza rispetto a quello che sembra essere uno dei più grandi interrogativi degli ultimi giorni: come passeremo il Natale vista la seconda, letale, ondata di Coronavirus? «Bisogna Evitare gli spostamenti non strettamente necessari, ridurre il più possibile le relazioni con le altre persone se queste non sono indispensabili e restare a casa ogni volta che è possibile», ha sottolineato il ministro, ricordando che in ... Leggi su open.online (Di martedì 24 novembre 2020) Anche nel caso in cui il quadro epidemiologico dovesse consentire al governo di alleggerire le misure contro il rischio di contagio da, il ministro della Salute raccomanda diogni spostamento nono fra le Regioni. Ospite del programma DiMartedì su La7, Robertoha provato a fare chiarezza rispetto a quello che sembra essere uno dei più grandi interrogativi degli ultimi giorni: come passeremo ilvista la seconda, letale, ondata di? «Bisognaglinon strettamente, ridurre il più possibile le relazioni con le altre persone se queste non sono indispensabili e restare a casa ogni volta che è possibile», ha sottolineato il ministro, ricordando che in ...

