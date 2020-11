Coronavirus, il caso della pandemia esplosa in Montenegro: la Chiesa ortodossa serba dietro al record di contagi (Di martedì 24 novembre 2020) In giugno aveva dichiarato finita l’epidemia dopo 28 giorni consecutivi di zero casi e zero decessi, ma da alcuni mesi, al pari degli altri Paesi della regione, è stato travolto da una forte ripresa della curva epidemica. A contribuire alla diffusione del contagio in Montenegro sono stati i raduni, i cortei e le processioni promossi dalla Chiesa ortodossa serba, particolarmente seguita nel Paese nonostante le persone di etnia serba siano solo un terzo della popolazione. Nei giorni scorsi avevano fatto scalpore le immagini del mega assembramento al funerale del vescovo Amfilohije Radovic (nella foto), noto per apparire spesso in pubblico senza mascherina e per le sue funzioni religiose in violazione delle linee guida sanitarie. In ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 24 novembre 2020) In giugno aveva dichiarato finita l’epidemia dopo 28 giorni consecutivi di zero casi e zero decessi, ma da alcuni mesi, al pari degli altri Paesiregione, è stato travolto da una forte ripresacurva epidemica. A contribuire alla diffusione delo insono stati i raduni, i cortei e le processioni promossi dalla, particolarmente seguita nel Paese nonostante le persone di etniasiano solo un terzopopolazione. Nei giorni scorsi avevano fatto scalpore le immagini del mega assembramento al funerale del vescovo Amfilohije Radovic (nella foto), noto per apparire spesso in pubblico senza mascherina e per le sue funzioni religiose in violazione delle linee guida sanitarie. In ...

Alle esequie di un vescovo e del patriarca Irinej, entrambi morti di Sars-Cov-2, i fedeli hanno baciato le salme e bevuto vino consacrato da un solo cucchiaio offerto dal sacerdote ...

