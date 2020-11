Conte: “Non è possibile fare vacanze sulla neve” (Di martedì 24 novembre 2020) Sul fronte vacanze Conte ieri, ospite a Otto e Mezzo è stato chiaro: “Non possiamo concederci vacanze indiscriminate sulla neve. Anche per gli impianti da sci, il problema del protocollo è un conto, ma tutto ciò che ruota attorno alle vacanze sulla neve è incontrollabile“, ha chiarito Conte. Parlando di economia, il premier ha specificato che “Nel terzo trimestre abbiamo avuto un Pil del 16,1% e confido che col sistema di monitoraggio che ci consente interventi ben più circoscritti rispetto al lockdown generalizzato, credo che ci sarà una buona ripresa in questo ultimo trimestre e il prossimo anno. Se continuiamo così l’Italia sarà tra i Paesi che si distingueranno per una maggior resilienza“. Sul Recovery Plan “Non siamo in ... Leggi su quotidianpost (Di martedì 24 novembre 2020) Sul fronteieri, ospite a Otto e Mezzo è stato chiaro:possiamo concederciindiscriminateneve. Anche per gli impianti da sci, il problema del protocollo è un conto, ma tutto ciò che ruota attorno alleneve è incontrollabile“, ha chiarito. Parlando di economia, il premier ha specificato che “Nel terzo trimestre abbiamo avuto un Pil del 16,1% e confido che col sistema di monitoraggio che ci consente interventi ben più circoscritti rispetto al lockdown generalizzato, credo che ci sarà una buona ripresa in questo ultimo trimestre e il prossimo anno. Se continuiamo così l’Italia sarà tra i Paesi che si distingueranno per una maggior resilienza“. Sul Recovery Plansiamo in ...

