Conte e la tosse ad "Otto e mezzo", utenti in ansia: «Ma sta male?»: il flash bomba di "Dagospia" (Di martedì 24 novembre 2020) Cali continui di voce, raffreddore e non solo. Durante il suo intervento ad "Otto e mezzo" da Lilli Gruber il premier Giuseppe Conte non è apparso in ottima forma. Il presidente del Consiglio aveva ripetuti colpi di tosse, che hanno preoccupato chi seguiva la trasmissione e intanto postava su Twitter, ma anche la stessa conduttrice, che sembrava allontanarsi sempre di più dal suo interlocutore. Inevitabile quanto immediato il "collegamento" con i sintomi del Covid-19: non pochi hanno ravvisato nel malessere del "professore" l'eventuale positività al Coronavirus. leggi anche l'articolo —> Perché la liquefazione di Forza Italia è una buona notizia per Conte (e non solo)

