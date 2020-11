Conte: ci sarà una riforma per il tempo pieno in tutta Italia (Di martedì 24 novembre 2020) "Dal punto di vista sociale, vi sarà una riforma per garantire il tempo pieno su tutto il territorio nazionale che possa dare effettiva possibilità alle famiglie - e soprattutto alle donne - di inserirsi nel mercato del lavoro". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 24 novembre 2020) "Dal punto di vista sociale, viunaper garantire ilsu tutto il territorio nazionale che possa dare effettiva possibilità alle famiglie - e soprattutto alle donne - di inserirsi nel mercato del lavoro". L'articolo .

La7tv : Questa sera alle 20.30 il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte sarà ospite di Lilli Gruber a Otto e Mezzo.… - borghi_claudio : Italia un modello menomale che c'è conte, Boris Johnson un criminale, gli svedesi dei pazzi senza lockdown. Sarà.… - FBiasin : #Conte: '#Eriksen ha avuto tantissime occasioni, ha giocato molto più di altri'. Spero sempre in un miracolo che… - EleEsse77 : RT @benq_antonio: #Conte 'io non faccio il vaccino per primo lo farò dopo che sarà testato' ??... (mica fesso Giuseppi aspe'? che lo famo no… - noitre32 : RT @CesareOrtis: DOPO IL PLAUSO DELLA #SVIZZERA AI GENI #PD #M5PERCENTO AL GOVERNO...anche l'#Austria loda il nostro Presidentissimo #Quaqu… -

Ultime Notizie dalla rete : Conte sarà Conte sul Dpcm Covid: Zone nelle regioni? Alternativa è lockdown Italia | Intervista Corriere della Sera