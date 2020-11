Champions | Juve qualificata Lazio | ottavi ad un passo

(Di mercoledì 25 novembre 2020) ROMA - Lantus supera 2-1 in rimonta il Ferencvaros quarta giornata dei gironi diLeague e si qualifica per glidi finale con due giornate d'anticipo. Lastende 3-1 lo Zenit ...

juventusfc : KICK-OFF | ??| Si parte! Prendiamoci questi tre punti ?? #FinoAllaFine ???? LIVE MATCH ?? - juventusfc : Curiosità su #JuveFerencvaros? Tutte quelle che volete! ?? Qui i numeri pre gara ?? - juventusfc : L'avversario delle #JuventusWomen in #UWCL sarà l'@OLfeminin ?? ?????? ???????????? ?????????? ?? - QdSit : Ronaldo e Morata trascinano la Juve agli ottavi di Champions #qds #qdsnotizie - junews24com : Morata: «La Champions è così, contava vincere. C'è ancora da pedalare» - -

e poi il ritorno al gol di Ronaldo in Champions dopo un centinaio di giorni: sono questi gli argomenti juventini a margine di un’altra nota, questa storica sul serio. Mai, in 123 anni di gloriosa ...Alvaro Morata non smette di segnare: il numero 9 della Juventus ha regalato la qualificazione agli ottavi di Champions League – FOTO Alvaro Morata è l’uomo copertina di questa prima fase di Champions ...