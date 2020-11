Canone affitto azzerato o ridotto causa lockdown: chi non deve pagarlo? (Di martedì 24 novembre 2020) La pandemia e il lockdown globale, che per ragioni di tutela della salute ne è originato, hanno portato a conseguenze socio-economiche tangibili per tutti. Tra le categorie di lavoratori più colpite dalla situazione emergenziale degli ultimi mesi non possono non essere citati gli esercenti attività commerciali, di ristorazione e di somministrazione di cibi e bevande. Insomma, come ben sappiamo, sono purtroppo tantissimi i gestori di negozi, bar e locali vari, che hanno dovuto abbassare le saracinesche per l’obbligo di serrata legato alle misure restrittive decise dall’Esecutivo. Ora però, detti lavoratori trovano l’appoggio di vari tribunali che, con più sentenze – tutte dello stesso tenore – hanno riconosciuto a loro favore, o l’azzeramento del Canone affitto o la sua riduzione. Vediamo più nel dettaglio. Segui Termometro ... Leggi su termometropolitico (Di martedì 24 novembre 2020) La pandemia e ilglobale, che per ragioni di tutela della salute ne è originato, hanno portato a conseguenze socio-economiche tangibili per tutti. Tra le categorie di lavoratori più colpite dalla situazione emergenziale degli ultimi mesi non possono non essere citati gli esercenti attività commerciali, di ristorazione e di somministrazione di cibi e bevande. Insomma, come ben sappiamo, sono purtroppo tantissimi i gestori di negozi, bar e locali vari, che hanno dovuto abbassare le saracinesche per l’obbligo di serrata legato alle misure restrittive decise dall’Esecutivo. Ora però, detti lavoratori trovano l’appoggio di vari tribunali che, con più sentenze – tutte dello stesso tenore – hanno riconosciuto a loro favore, o l’azzeramento delo la sua riduzione. Vediamo più nel dettaglio. Segui Termometro ...

