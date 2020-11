Alba Parietti senza freni: "Confesso, ho desiderato un sacerdote" - (Di martedì 24 novembre 2020) Novella Toloni La Parietti torna a far discutere confessando di avere avuto "pensieri peccaminosi" nei confronti del segretario particolare di Papa Ratzinger Alba Parietti non smette di far discutere. Dopo la polemica sulle sue "tre ville" e la lite in diretta al Grande Fratello Vip con Antonella Elia, la popolare showgirl è tornata sulla bocca di tutti per le rivelazioni sulla sua vita privata. Nell'ultima intervista rilasciata al settimanale DiPiù la Parietti ha svelato di aver avuto una passione travolgente, e platonica, per un alto prelato. nodo 1904206 Lui è padre Georg, lo storico segretario di Papa Ratzinger, che Alba Parietti incontrò casualmente alcuni anni fa durante un viaggio. Nell'intervista rilasciata alla rivista di spettacolo l'opinionista ha confessato ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 24 novembre 2020) Novella Toloni Latorna a far discutere confessando di avere avuto "pensieri peccaminosi" nei confronti del segretario particolare di Papa Ratzingernon smette di far discutere. Dopo la polemica sulle sue "tre ville" e la lite in diretta al Grande Fratello Vip con Antonella Elia, la popolare showgirl è tornata sulla bocca di tutti per le rivelazioni sulla sua vita privata. Nell'ultima intervista rilasciata al settimanale DiPiù laha svelato di aver avuto una passione travolgente, e platonica, per un alto prelato. nodo 1904206 Lui è padre Georg, lo storico segretario di Papa Ratzinger, cheincontrò casualmente alcuni anni fa durante un viaggio. Nell'intervista rilasciata alla rivista di spettacolo l'opinionista ha confessato ...

