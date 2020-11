Whatsapp, arriva una novità: utenti finalmente accontentati (Di lunedì 23 novembre 2020) Whatsapp, altre novità in arrivo. Se ne registra tuttavia una particolarmente utile e richiesta dagli utenti: questa, adesso, sarà possibile grazie all’aggiornamento versione 2.20.207.2. Ancora novità sul fronte Whatsapp. Grazie ai due ultimi aggiornamenti per le versioni 2.20.207.2 e poi 2.20.207.3, infatti, si registrano piccoli cambiamenti con delle curiose novità in arrivo. Il primo rinnovamento L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 23 novembre 2020), altrein arrivo. Se ne registra tuttavia una particolarmente utile e richiesta dagli: questa, adesso, sarà possibile grazie all’aggiornamento versione 2.20.207.2. Ancorasul fronte. Grazie ai due ultimi aggiornamenti per le versioni 2.20.207.2 e poi 2.20.207.3, infatti, si registrano piccoli cambiamenti con delle curiosein arrivo. Il primo rinnovamento L'articolo proviene da Inews.it.

PaoloIvanoCucce : RT @RepubblicaTv: Palermo, lo sfogo dell'infermiera su WhatsApp: 'Siamo pochi e le tute si strappano. Non ce la facciamo': E' uno sfogo che… - angiuoniluigi : RT @RepubblicaTv: Palermo, lo sfogo dell'infermiera su WhatsApp: 'Siamo pochi e le tute si strappano. Non ce la facciamo': E' uno sfogo che… - Grosiglioni : RT @RepubblicaTv: Palermo, lo sfogo dell'infermiera su WhatsApp: 'Siamo pochi e le tute si strappano. Non ce la facciamo': E' uno sfogo che… - MRigalon : RT @RepubblicaTv: Palermo, lo sfogo dell'infermiera su WhatsApp: 'Siamo pochi e le tute si strappano. Non ce la facciamo': E' uno sfogo che… - StefaniaFalone : RT @RepubblicaTv: Palermo, lo sfogo dell'infermiera su WhatsApp: 'Siamo pochi e le tute si strappano. Non ce la facciamo': E' uno sfogo che… -

Ultime Notizie dalla rete : Whatsapp arriva Whatsapp, arriva una novità: utenti finalmente accontentati Inews24 Covid, quanto ci mancano gli abbracci? Nei negozi di Besnate arrivano quelli virtuali

E' solo l'ultima delle iniziative de 'La Banca del Tempo' messe in atto durante la pandemia. Un modo per regalare un po' di calore in un periodo difficile ...

Whatsapp, arriva una novità: utenti finalmente accontentati

Whatsapp, altre novità in arrivo. Se ne registra tuttavia una particolarmente utile e richiesta dagli utenti: questa, adesso, sarà possibile grazie all’aggiornamento versione 2.20.207.2. Ancora novità ...

E' solo l'ultima delle iniziative de 'La Banca del Tempo' messe in atto durante la pandemia. Un modo per regalare un po' di calore in un periodo difficile ...Whatsapp, altre novità in arrivo. Se ne registra tuttavia una particolarmente utile e richiesta dagli utenti: questa, adesso, sarà possibile grazie all’aggiornamento versione 2.20.207.2. Ancora novità ...