Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello, nozze in arrivo? Ecco l'anello (Di lunedì 23 novembre 2020) Weekend di addio per Valentino Rossi che ha salutato, con un 12° posto in gara, la Yamaha ufficiale. "Sono stati 15 anni insieme, è stato come un film con il primo tempo e il secondo tempo", ha dichiarato il pilota al termine del GP del Portogallo, ultimo appuntamento di questa stagione. Con un intervallo in Ducati di due anni, quella tra il team giapponese e il pesarese è stata una lunga e, a volte travagliata, storia d'amore. Per il 2021 VR64 è pronto a tuffarsi in una nuova avventura con il team Petronas. Sul fronte carriera, ci sono dunque molti cambiamenti in arrivo per Valentino Rossi. Nella vita privata però il campione di motociclismo sembra essere più sereno che mai. La sua relazione con Francesca Sofia Novello prosegue a gonfie vele. Insieme ...

