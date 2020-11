Testami, il tampone “fai da te” made in Campania: attendibilità al 94,74% (Di lunedì 23 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSarà una rivoluzione il tampone “fai da te” Testami made in Campania, per la ricerca e il contrasto al Covid-19 . Questo tampone “fai da te”, con affidabilità del risultato pari al 94,74%, nasce in Irpinia dalla startup del settore Health Tech “Testami” insieme con Biogem, il centro di ricerca scientifica di Ariano Irpino. Questa innovazione consente, infatti, ai pazienti di eseguire in completa autonomia il prelievo e anche di inviare i campioni ai laboratori di ricerca. Dopo che il governatore del Veneto, Luca Zaia, ha annunciato la sperimentazione dei test “fai da te”, anche la Campania avrà il suo personalissimo tampone “fai da te”, dopo che, ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 23 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSarà una rivoluzione ilda te”in, per la ricerca e il contrasto al Covid-19 . Questoda te”, con affidabilità del risultato pari al 94,74%, nasce in Irpinia dalla startup del settore Health Tech “” insieme con Biogem, il centro di ricerca scientifica di Ariano Irpino. Questa innovazione consente, infatti, ai pazienti di eseguire in completa autonomia il prelievo e anche di inviare i campioni ai laboratori di ricerca. Dopo che il governatore del Veneto, Luca Zaia, ha annunciato la sperimentazione dei testda te”, anche laavrà il suo personalissimoda te”, dopo che, ...

infoitinterno : Testami, tampone fai da te made in Irpinia: efficace al 94,74% - Biogem_Istituto : Testami presenta il tampone fai da te made in Campania - Biogem_Istituto : La start up campana del settore Healt tech “Testami” in collaborazione con il centro di ricerca scientifica Biogem… - canale58 : Attualità - Testami e Biogem insieme per il ''tampone fai da te'': pronto il kit -