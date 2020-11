Sondaggio Swg per Enrico Mentana | Salvini-Meloni non succedeva da mesi | piccola inversione di tendenza

(Di lunedì 23 novembre 2020) Come in ogni lunedì che si rispetti, anche oggi 23 novembre non poteva mancare ilSwg realizzato per il Tg La7 di. Per la prima volta dopo diverso tempo la rilevazione sulle intenzioni di voto fanno registrare unacontronel centrodestra, dopoin cui Giorgia...

Liberoquotidiano.it

Come in ogni lunedì che si rispetti, anche oggi 23 novembre non poteva mancare il sondaggio Swg realizzato per il Tg La7 di Enrico Mentana. Per la prima volta dopo diverso tempo la rilevazione sulle ...I sondaggi politici di SWG per TgLa7 che Enrico Mentana ha illustrato questa sera. La Lega recupera uno 0,3% attestandosi al 23,3%. Il Partito Democratico però non perde posizioni: avanza di o,4 punt ...