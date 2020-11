Shawn Mendes, il documentario «In Wonder» è su Netflix (Di lunedì 23 novembre 2020) C'è anche In Wonder di Shawn Mendes, tra i documentari dedicati agli artisti della musica in questo periodo. Dopo quello di Tiziano Ferro e di Sfera Ebbasta, distribuiti su Amazon, tocca invece a un artista internazione, che approda su Netflix. «Non è la storia di un musicista famoso, questa è la storia di un ragazzo che sta crescendo» avverte la stessa popstar canadese nel trailer. Non poteva che essere così il documentario di Mendes, da sempre caratterizzato da una sensibilità che non ha mai avuto a che fare con gli stilemi di “giovane e dannato”, nonostante l'artista canadese, 22 anni compiuti lo scorso agosto, abbia letteralmente fatto il botto in soli cinque anni. Era il 2014, infatti, quando l'allora adolescente Shawn viene notato dal manager statunitense ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 23 novembre 2020) C'è anche Indi, tra i documentari dedicati agli artisti della musica in questo periodo. Dopo quello di Tiziano Ferro e di Sfera Ebbasta, distribuiti su Amazon, tocca invece a un artista internazione, che approda su. «Non è la storia di un musicista famoso, questa è la storia di un ragazzo che sta crescendo» avverte la stessa popstar canadese nel trailer. Non poteva che essere così ildi, da sempre caratterizzato da una sensibilità che non ha mai avuto a che fare con gli stilemi di “giovane e dannato”, nonostante l'artista canadese, 22 anni compiuti lo scorso agosto, abbia letteralmente fatto il botto in soli cinque anni. Era il 2014, infatti, quando l'allora adolescenteviene notato dal manager statunitense ...

NetflixIT : Questo tweet è da leggere cantando. ?? Shawn Mendes: In Wonder è ora disponiiiiibileeee ?? - team_world : Cosa ne pensate di #Monster, il nuovo singolo di SHAWN MENDES con JUSTIN BIEBER? Shawn ha dichiarato: ?il brano par… - team_world : SHAWN MENDES e JUSTIN BIEBER hanno annunciato la loro prima collaborazione: venerdì arriva #Monster, il nuovo singo… - elena_mannucci : RT @mtvitalia: 'Tutto parla di lei. Tutte le canzoni sono sempre state su di lei' #InWonderWatchParty - chiaraxLH : RT @perchetendenza: #InWonderWatchParty: Perché è ora disponibile su @NetflixIT 'In Wonder', documentario sulla vita e la carriera di Shawn… -

Ultime Notizie dalla rete : Shawn Mendes Shawn Mendes ha parlato di Camila Cabello, dicendo che è la prima volta è davvero innamorato MTV.IT Shawn Mendes, il documentario «In Wonder» è da oggi su Netflix

Poco tempo prima dell'arrivo del suo nuovo album, in uscita a dicembre, approda in streaming la storia della popstar canadese Shawn Mendes ...

Shawn Mendes ha rivelato che tutte le sue vecchie canzoni sono state ispirate a Camila Cabello

Camila Cabello è sempre stata fonte di ispirazione per Shawn Mendes, anche quando non erano una coppia e si conoscevano appena. Lo ha rivelato lui stesso nel documentario "In Wonder", disponibile su N ...

Poco tempo prima dell'arrivo del suo nuovo album, in uscita a dicembre, approda in streaming la storia della popstar canadese Shawn Mendes ...Camila Cabello è sempre stata fonte di ispirazione per Shawn Mendes, anche quando non erano una coppia e si conoscevano appena. Lo ha rivelato lui stesso nel documentario "In Wonder", disponibile su N ...