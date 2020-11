Selvaggia Lucarelli risponde a Raimondo Todaro: “Nessun complotto, impara a perdere” (Di lunedì 23 novembre 2020) Dopo le storie postate sui social da Raimondo Todaro, che in qualche modo rispondeva a una battuta di Paolo Conticini ma soprattutto bacchettava Ivan Zazzaroni per un presunto complotto ai danni suoi e di Elisa, anche Selvaggia Lucarelli ha voluto dire la sua e lo ha fatto con una diretta su Instagram, durante la quale ha raccontato alcune cose. La Lucarelli ha subito voluto chiarire quello che da Raimondo era stato presentato come una sorta di complotto. Il maestro di Ballando con le stelle aveva infatti postato un audio che dimostrerebbe come Zazzaroni e gli altri si fossero messi d’accordo per dare tutti i voti a Conticini nella sfida in finale sabato sera. Selvaggia invece spiega che si, quell’audio è reale ma che ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 23 novembre 2020) Dopo le storie postate sui social da, che in qualche modova a una battuta di Paolo Conticini ma soprattutto bacchettava Ivan Zazzaroni per un presuntoai danni suoi e di Elisa, ancheha voluto dire la sua e lo ha fatto con una diretta su Instagram, durante la quale ha raccontato alcune cose. Laha subito voluto chiarire quello che daera stato presentato come una sorta di. Il maestro di Ballando con le stelle aveva infatti postato un audio che dimostrerebbe come Zazzaroni e gli altri si fossero messi d’accordo per dare tutti i voti a Conticini nella sfida in finale sabato sera.invece spiega che si, quell’audio è reale ma che ...

