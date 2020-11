Sampdoria in campo per il Genoa: Keita ancora a parte. Le sue condizioni (Di lunedì 23 novembre 2020) La Sampdoria è tornata ad allenarsi in vista del match di Coppa Italia contro il Genoa: ripresa divisa in due gruppi per i blucerchiati. Il report odierno Il derby di Coppa Italia contro il Genoa si avvicina per la Sampdoria, che questa mattina si è ritrovata subito al Mugnaini di Bogliasco per una seduta mattutina, con l’obiettivo di archiviare il prima possibile la bruciante sconfitta contro il Bologna. Blucerchiati che si sono divisi in due gruppi, con Keita Balde unico assente. Ecco il report dell’allenamento odierno. «Seduta a gruppi per la Sampdoria in vista del derby di Coppa Italia, il 104° in gare ufficiali, il 13° nella seconda competizione nazionale. I blucerchiati maggiormente impiegati con il Bologna sono stati impegnati nel corso della mattinata in una ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 23 novembre 2020) Laè tornata ad allenarsi in vista del match di Coppa Italia contro il: ripresa divisa in due gruppi per i blucerchiati. Il report odierno Il derby di Coppa Italia contro ilsi avvicina per la, che questa mattina si è ritrovata subito al Mugnaini di Bogliasco per una seduta mattutina, con l’obiettivo di archiviare il prima possibile la bruciante sconfitta contro il Bologna. Blucerchiati che si sono divisi in due gruppi, conBalde unico assente. Ecco il report dell’allenamento odierno. «Seduta a gruppi per lain vista del derby di Coppa Italia, il 104° in gare ufficiali, il 13° nella seconda competizione nazionale. I blucerchiati maggiormente impiegati con il Bologna sono stati impegnati nel corso della mattinata in una ...

