Roma | Dzeko è tornato negativo | Non vedo l' ora di rientrare

(Di lunedì 23 novembre 2020)- Edinfinalmente è. L'attaccante bosniaco potrà uscire dall'isolamento e presto tornare a Trigoria per riprendere gli allenamenti con la squadra. Dal tampone effettuato ...

La Roma vince e convince contro un Parma ancora alla ricerca della propria identità. Un successo che non ammette repliche quello dei giallorossi che allungano così a 16 la striscia di risultati utili ...Edin Dzeko è risultato negativo all’ultimo tampone per il coronavirus ... allenarmi con i miei compagni per aiutarli a continuare a giocare così bene! Daje Roma ?? ? @Edin Džeko – 2020-11-23T11:12:51Z ...