Opel Astra - Una settimana con la Sports Tourer 1 5 CDTI AT9 Ultimate Day 2 - VIDEO

Leggi su quattroruote

(Di lunedì 23 novembre 2020) La protagonista del Diario di bordo di questaè la1.5AT9 nell'allestimento(che in inglese sta per definitivo, nel senso di non plus ultra, a sottolinearne la completezza). Sono di serie, quanto alla sicurezza, la frenata automatica d'emergenza, l'avviso angoli bui, il mantenimento della corsia e i fari Matrix Led. In effetti, quanto agli optional a pagamento, questo esemplare si limita a un migliaio di euro di sovrapprezzo (per la precisione, 1.020), dovuti alla vernice metallizzata Cosmic Grey (670 euro), al ruotino di scorta da 16" (150 euro) e al sistema di riconoscimento dei segnali stradali e dei pedoni (200 euro). Il prezzo chiavi in mano dell'esemplare guidato arriva così a 35.320 euro. Come per la berlina, il ...