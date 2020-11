Occhio! Così il terrorismo iraniano va a processo. Scrive Terzi (Di lunedì 23 novembre 2020) Alcune notizie di segno positivo per la tutela dei diritti umani giungono da New York. In questi giorni, infatti, la terza commissione dell’Assemblea generale dell’Onu ha adottato una risoluzione sui diritti umani in Iran che riconosce la necessità di una ferma risposta della Comunità internazionale ai gravissimi abusi perpetrati dal regime. Anche l’Italia e gli altri membri dell’Unione europea hanno finalmente preso una chiara posizione. Il documento manifesta forti preoccupazioni “per la frequenza allarmante delle esecuzioni capitali, in violazione degli obblighi internazionali, comprese le esecuzioni compiute sulla base di confessioni forzate o per reati non gravi, con definizioni eccessivamente ampie e vaghe, ledendo il Patto internazionale sui diritti civili e politici”. Si lancia l’allarme per “l’uso diffuso e sistematico di arresti, per le detenzioni arbitrarie, la tortura anche ... Leggi su formiche (Di lunedì 23 novembre 2020) Alcune notizie di segno positivo per la tutela dei diritti umani giungono da New York. In questi giorni, infatti, la terza commissione dell’Assemblea generale dell’Onu ha adottato una risoluzione sui diritti umani in Iran che riconosce la necessità di una ferma risposta della Comunità internazionale ai gravissimi abusi perpetrati dal regime. Anche l’Italia e gli altri membri dell’Unione europea hanno finalmente preso una chiara posizione. Il documento manifesta forti preoccupazioni “per la frequenza allarmante delle esecuzioni capitali, in violazione degli obblighi internazionali, comprese le esecuzioni compiute sulla base di confessioni forzate o per reati non gravi, con definizioni eccessivamente ampie e vaghe, ledendo il Patto internazionale sui diritti civili e politici”. Si lancia l’allarme per “l’uso diffuso e sistematico di arresti, per le detenzioni arbitrarie, la tortura anche ...

