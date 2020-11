Napoli, la proposta di Nino Simeone al sindaco: “Strisce blu gratis” (Di lunedì 23 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Il consigliere comunale e Presidente della Commissione Infrastrutture e Mobilità, Nino Simeone, ha avanzato al sindaco Luigi de Magistris la proposta di abolire il pagamento della sosta veicolare nelle strisce blu. “La pandemia in corso e la contemporanea carenza di trasporto pubblico”, ha dichiarato Simeone, “suggeriscono alla cittadinanza di spostarsi con mezzi propri”. Simeone chiede, quindi, la sospensione del pagamento per tutti i cittadini “che sono già colpiti da difficoltà economiche e sociali“. “Alla luce della grave situazione pandemica che si registra nella nostra città e che consiglia l’utiizzo di mezzi di trasporto propri, vista anche la carenza di un adeguato trasporto pubblico locale tale da garantire sia le ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 23 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Il consigliere comunale e Presidente della Commissione Infrastrutture e Mobilità,, ha avanzato alLuigi de Magistris ladi abolire il pagamento della sosta veicolare nelle strisce blu. “La pandemia in corso e la contemporanea carenza di trasporto pubblico”, ha dichiarato, “suggeriscono alla cittadinanza di spostarsi con mezzi propri”.chiede, quindi, la sospensione del pagamento per tutti i cittadini “che sono già colpiti da difficoltà economiche e sociali“. “Alla luce della grave situazione pandemica che si registra nella nostra città e che consiglia l’utiizzo di mezzi di trasporto propri, vista anche la carenza di un adeguato trasporto pubblico locale tale da garantire sia le ...

