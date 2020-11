Mattarella ricorda il terremoto in Irpinia: “Dolore inestinguibile” (Di lunedì 23 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoEra il 23 Novembre del 1980, quando alle ore 19:34:52 la terra tremò; un sisma di magnitudo 6,9 (X grado della scala Mercalli) causò circa 280.000 sfollati, 8.848 feriti e, secondo le stime più attendibili, 2.914 morti. A quarant’anni da quel terribile momento, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ricorda il terremoto che “devastò l’Irpinia e la Basilicata, colpendo anche parte della Puglia“. “Nella ricorrenza del più catastrofico evento della storia repubblicana desidero anzitutto ricordare le vittime, e con esse il dolore inestinguibile dei familiari, ai quali esprimo i miei sentimenti di vicinanza. Anche il senso di comunità che consentì allora di reagire, di affrontare la drammatica emergenza, e quindi di riedificare borghi, paesi, centri ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 23 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoEra il 23 Novembre del 1980, quando alle ore 19:34:52 la terra tremò; un sisma di magnitudo 6,9 (X grado della scala Mercalli) causò circa 280.000 sfollati, 8.848 feriti e, secondo le stime più attendibili, 2.914 morti. A quarant’anni da quel terribile momento, il Presidente della Repubblica, Sergioilche “devastò l’e la Basilicata, colpendo anche parte della Puglia“. “Nella ricorrenza del più catastrofico evento della storia repubblicana desidero anzituttore le vittime, e con esse il dolore inestinguibile dei familiari, ai quali esprimo i miei sentimenti di vicinanza. Anche il senso di comunità che consentì allora di reagire, di affrontare la drammatica emergenza, e quindi di riedificare borghi, paesi, centri ...

Nella ricorrenza del più catastrofico evento della storia repubblicana desidero anzitutto ricordare le vittime ... presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in una dichiarazione.

Mattarella ricorda il «senso di comunità» «Nella ricorrenza del più catastrofico evento della storia repubblicana desidero anzitutto ricordare le vittime, e con esse il dolore inestinguibile ...

