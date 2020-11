Massimo Ranieri: la collezione “La voce delle stelle” racchiude 50 anni di carriera (Di lunedì 23 novembre 2020) Dal prossimo 27 novembre, Massimo Ranieri sarà in edicola con la collezione “La voce delle stelle”, che racchiude 50 anni di carriera: si tratta di 16 album, contenenti i maggiori successi dell’artista Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Massimo Ranieri (@Ranieri official) Massimo Ranieri ci offre la possibilità di fare un L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di lunedì 23 novembre 2020) Dal prossimo 27 novembre,sarà in edicola con la“La, che50di: si tratta di 16 album, contenenti i maggiori successi dell’artista Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@official)ci offre la possibilità di fare un L'articolo proviene da YesLife.it.

corrierenapoli_ : Massimo Ranieri ritorna su Rai 3 con uno show tutto suo dal nome 'Qui e adesso' dopo l'esperienza del 2014 e 2016 s… - lightmoon972 : RT @mattinodinapoli: Massimo Ranieri, per i 50 anni di carriera un cofanetto con gli album più belli - mattinodinapoli : Massimo Ranieri, per i 50 anni di carriera un cofanetto con gli album più belli - proxyebbasta : dottorato e camminavo a testa bassa, col cappuccio, piangendo ogni volta che nessuno mi vedeva, ascoltando Massimo Ranieri. - leone52641 : RT @Marian__136: Massimo Ranieri- Preghiera per lei testo -