M5S: Crimi, 'dotarsi di organizzazione e regole all'altezza, al voto documento Stati generali' (Di lunedì 23 novembre 2020) Roma, 23 nov. (Adnkronos) - "organizzazione e regole all'altezza". E' l'auspicio che il capo politico del M5S Vito Crimi lancia sul blog delle Stelle, presentando il documento frutto dei Stati generali grillini che ora dovrà essere votato dalla base. "Gli Stati generali hanno rappresentato l'inizio di un percorso fatto di partecipazione ed entusiasmo che ha raccolto idee e proposte. I contributi che hanno consentito di tracciare la parte tematica, come già reso noto, verranno ulteriormente arricchiti grazie al supporto e al coordinamento del Team del Futuro e al coinvolgimento del maggior numero possibile di iscritti al MoVimento. Il percorso tematico dell'Agenda per il Paese ripartirà nelle prossime settimane", promette ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 23 novembre 2020) Roma, 23 nov. (Adnkronos) - "all'". E' l'auspicio che il capo politico del M5S Vitolancia sul blog delle Stelle, presentando ilfrutto deigrillini che ora dovrà essere votato dalla base. "Glihanno rappresentato l'inizio di un percorso fatto di partecipazione ed entusiasmo che ha raccolto idee e proposte. I contributi che hanno consentito di tracciare la parte tematica, come già reso noto, verranno ulteriormente arricchiti grazie al supporto e al coordinamento del Team del Futuro e al coinvolgimento del maggior numero possibile di iscritti al MoVimento. Il percorso tematico dell'Agenda per il Paese ripartirà nelle prossime settimane", promette ...

