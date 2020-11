Lutto per Kate e William: è morto il cane Lupo (Di lunedì 23 novembre 2020) 'Purtroppo, lo scorso fine settimana il nostro caro cane, Lupo, è morto. È stato al centro della nostra famiglia negli ultimi nove anni e ci mancherà tantissimo'. E' una dedica dolcissima quella che ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 23 novembre 2020) 'Purtroppo, lo scorso fine settimana il nostro caro, è. È stato al centro della nostra famiglia negli ultimi nove anni e ci mancherà tantissimo'. E' una dedica dolcissima quella che ...

ANSA_Lifestyle : L’addio a #BeppeModenese, che ebbe un ruolo fondamentale nel lanciare #Milano come capitale mondiale del fashion al… - planetayn : in questi 3 giorni mi stanno unfollowando in molti solo perché sono poco attiva, scusate eh se ho subito un lutto g… - alessshandra : Correvano tutti ma per dove? Meta non c'era ma per tutti: solo fuggire, fuggire dal mostro che ghermiva le speranze… - TinaSolla94 : Sono in lutto, mio padre non prende più la Stelvio perchè non si può fare autocarro per la ditta, perciò ha dovuto… - alefthand_ : @iamanewromantic Lascia stare. In generale la mattina non accendo il telefono ma stamattina l’ho fatto per avere ne… -