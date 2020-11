L’importanza della luce in un progetto di arredo (Di lunedì 23 novembre 2020) Quando si deve realizzare un progetto di arredo, qualunque sia l’ambiente di riferimento, gli elementi illuminanti rivestono sempre un ruolo fondamentale. Che si tratti del soggiorno, del salotto, dello studio personale, della cucina e perfino del bagno, l’illuminazione deve sempre essere posizionata con la massima cura, in maniera tale da valorizzare l’ambiente e, nello stesso tempo, offrire un ambiente confortevole e rilassante. Con la presenza di un team di progettisti e operatori specializzati, Mobili Giardina, il negozio di arredamento a Catania che offre un servizio completo di consulenza per la realizzazione del proprio spazio abitativo, è a disposizione anche per scegliere la soluzione migliore in fatto di illuminazione e disposizione delle luci. Ugualmente ai mobili e ai complementi d’arredo, anche le ... Leggi su laprimapagina (Di lunedì 23 novembre 2020) Quando si deve realizzare undi, qualunque sia l’ambiente di riferimento, gli elementi illuminanti rivestono sempre un ruolo fondamentale. Che si tratti del soggiorno, del salotto, dello studio personale,cucina e perfino del bagno, l’illuminazione deve sempre essere posizionata con la massima cura, in maniera tale da valorizzare l’ambiente e, nello stesso tempo, offrire un ambiente confortevole e rilassante. Con la presenza di un team di progettisti e operatori specializzati, Mobili Giardina, il negozio di arredamento a Catania che offre un servizio completo di consulenza per la realizzazione del proprio spazio abitativo, è a disposizione anche per scegliere la soluzione migliore in fatto di illuminazione e disposizione delle luci. Ugualmente ai mobili e ai complementi d’, anche le ...

