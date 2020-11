L'ex 'Ken Umano' e il percorso per diventare donna: 'Ora sono felice' - Poi lo scontro con il chirurgo (Di lunedì 23 novembre 2020) 'È da un anno che ho iniziato questa transizione e ancora sto imparando, come camminare sui tacchi e sto cercando di capire che tipo di donna sono io'. Dopo 75 interventi chirurgici, l'ex 'Ken Umano' ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 23 novembre 2020) 'È da un anno che ho iniziato questa transizione e ancora sto imparando, come camminare sui tacchi e sto cercando di capire che tipo diio'. Dopo 75 interventi chirurgici, l'ex 'Ken' ...

