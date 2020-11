Ibrahimovi? giocherà fino a 45 anni | parola di Altafini

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 23 novembre 2020) “Il capocannoniere di un campionato è sempre il miglior poeta dell’anno”, scrisse Pier Paolo Pasolini, scrittore corsaro e ala destra funambolica. Quindi Zlatan? è un poeta, con i suoi dieci gol in sei partite; e il Milan è in testa alla classifica grazie alle sue prodezze: 39di forza, classe e talento. Ora, a causa di una lesione al muscolo del bicipite femorale della coscia sinistra, rischia di restare fermo per, almeno, due settimane. “Ma state tranquilli: Ibra tornerà più forte di prima!”, assicura José, che, negli’70, fu lui il “grande vecchio” del nostro campionato, giocando la sua ultima stagione a 38nella Juventus, per poi divertirsi ancora per un biennio in Svizzera, realizzando “quattordici reti con il Chiasso, mi sembrava di essere ritornato un ...