I Bauli Louis Vuitton possono valere una vera fortuna | ecco cosa non sapete di questo particolare accessorio di lusso

Leggi su virali.video

(Di lunedì 23 novembre 2020)è stato certamente uno degli artigiani dipiù conosciuti e più bravi degli ultimi 160 anni. Divenuto famoso in Francia per la creazione dida viaggio per le persone altolocate, ben presto si fece conoscere in tutto il mondo. Ancora oggi questi accessori sono ricercati e desiderati da chiunque ami l’alta moda e le collezioni vintage della famosissima azienda francese. Tra i varicreati, il signor, ne creò addirittura uno dal quale una volta aperto ne usciva un materasso o addirittura un altro dal quale si estraeva uno scrittoio. Molteplici i particolari e le stravaganze dell’epoca legati ai famosie la ricerca di questi è davvero accesa. Ma esiste la possibilità che investire su questi prodotti possa portare ad avere una ...