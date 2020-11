Hong Kong, incarcerato il dissidente Joshua Wong. Il video (Di lunedì 23 novembre 2020) Hong Kong, incarcerato il dissidente Joshua Wong Milano, 23 nov. (askanews) – Tre giovani dissidenti di Hong Kong, tra cui Joshua Wong, sono stati incarcerati, dopo essersi dichiarati colpevoli di aver incitato a una manifestazione durante le proteste a favore della democrazia lo scorso anno, proprio mentre la repressione su chi manifesta contro Pechino, avanza. In queste immagini i dissidenti Wong e Ivan Lam entrano in una struttura di detenzione dopo essere stati scortati da un tribunale dove si sono dichiarati colpevoli, insieme con la collega attivista Agnes Chow. L’anno scorso Hong Kong è stata sconvolta da sette mesi consecutivi di enormi e spesso violente ... Leggi su formiche (Di lunedì 23 novembre 2020)ilMilano, 23 nov. (askanews) – Tre giovani dissidenti di, tra cui, sono stati incarcerati, dopo essersi dichiarati colpevoli di aver incitato a una manifestazione durante le proteste a favore della democrazia lo scorso anno, proprio mentre la repressione su chi manifesta contro Pechino, avanza. In queste immagini i dissidentie Ivan Lam entrano in una struttura di detenzione dopo essere stati scortati da un tribunale dove si sono dichiarati colpevoli, insieme con la collega attivista Agnes Chow. L’anno scorsoè stata sconvolta da sette mesi consecutivi di enormi e spesso violente ...

