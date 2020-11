Globe Soccer Awards, giocatore dell’anno 2020: Immobile e Cristiano Ronaldo tra gli 8 contendenti (Di lunedì 23 novembre 2020) Il prossimo 27 dicembre andrà in scena la premiazione per il Globe Soccer Awards 2020. Questi i contendenti per il “Miglior giocatore dell’anno”, il premio verrà assegnato a Dubai: Ciro Immobile (Lazio)Cristiano Ronaldo (Juventus) Karim Benzema (Real Madrid) Lionel Messi (Barcellona) Marquinhos (Paris Saint Germain) Robert Lewandowski (Bayern Monaco) Sadio Mané (Liverpool) Serge Gnabry (Bayern Monaco) And the nominees for the PLAYER OF THE YEAR 2020 Globe Soccer Award are: Ciro Immobile, Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Lionel Messi, Marquinhos, Robert Lewandowski, Sadio Mané and Serge Gnabry???? VOTE now: ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 23 novembre 2020) Il prossimo 27 dicembre andrà in scena la premiazione per il. Questi iper il “Miglior”, il premio verrà assegnato a Dubai: Ciro(Lazio)(Juventus) Karim Benzema (Real Madrid) Lionel Messi (Barcellona) Marquinhos (Paris Saint Germain) Robert Lewandowski (Bayern Monaco) Sadio Mané (Liverpool) Serge Gnabry (Bayern Monaco) And the nominees for the PLAYER OF THE YEARAward are: Ciro, Karim Benzema, Lionel Messi, Marquinhos, Robert Lewandowski, Sadio Mané and Serge Gnabry???? VOTE now: ...

