GF Vip, finalmente Elisabetta Gregoraci si è decisa! (Di lunedì 23 novembre 2020) Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli. Basterebbero anche solo e soltanto i loro due nomi per far scatenare un'infinità di rumors, indiscrezioni, voci, discussioni e opinioni. Il rapporto tra i due è infatti stata, fin dai primi giorni, una delle più grandi attrazioni di quest'edizione del 'Grande Fratello Vip'. Innanzitutto va detto della tensione all'interno della Casa più spiata d'Italia. Ed ecco che anche tra i due è iniziato a sorgere qualche problema. Ma che cosa è successo? (Continua..) A scatenare il tutto è stata una lite tra la showgirl calabrese e Selvaggia Roma, una delle ultime entrate nel programma. Eli si è lamentata del fatto che l'ex velino di 'Striscia La Notizia' non abbia preso le sue difese e non sia intervenuto. L'accusa pesante rivolta al gieffino è stata quella di non avere gli attributi e di essere senza ...

