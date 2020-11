Francesco Monte ex fidanzato Giulia Salemi: era tutto finto? (Di lunedì 23 novembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. L’amore tra Giulia Salemi e Francesco Monte era tutto una finzione? L’accusa è davvero grave: ecco che cosa c’è di vero. L’amore tra Giulia Salemi e Francesco Monte era tutto una grande finzione? Al momento questo è e rimane soltanto un rumor, come riporta Lavocedivenezia, in cui non c’è assolutamente nulla di confermato, tuttavia l’accusa Leggi su youmovies (Di lunedì 23 novembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. L’amore traerauna finzione? L’accusa è davvero grave: ecco che cosa c’è di vero. L’amore traerauna grande finzione? Al momento questo è e rimane soltanto un rumor, come riporta Lavocedivenezia, in cui non c’è assolutamente nulla di confermato, tuttavia l’accusa

thaituita : Nem lembrava mais disso Giulia Salemi malata, Francesco Monte la coccola - Elisa182 : Comunque Pier sembra faccia la voce di Francesco Monte così???????????? #gfvip - eframama : @daniela_dm16 Nonso se la Salemi è amica di Ariadna,ma una cosa è certa,uscite in4 con Monte nn hanno mai fatto, Fr… - jtmmyrock : qualcuno può dire a giulia salemi che lei nella sua edizione si è fatta solo ricordare per essere lo zerbino di fra… - JL83X : Giulia: ah ma non sono qui per fare la storia... again! #gfvip Tanto poi farai un altro libro incolpando Francesco… -

Ultime Notizie dalla rete : Francesco Monte FRANCESCO MONTE È ULTIMO/ Prova complicata, ma ce l'ha messa tutta Il Sussidiario.net La Salemi piange difronte agli altri concorrenti: "Era tutto così realistico"

Al Grande Fratello Vip Giulia Salemi è scoppiata in lacrime e ha spiegato agli altri concorrenti il motivo del suo dispiacere.

GF Vip, Giulia Salemi in lacrime: “Datemi uno psichiatra”

Giulia Salemi, esausta e con gli occhi gonfi di lacrime, si è sfogata con gli altri concorrenti del reality show a proposito di una notte da incubo da lei trascorsa nella casa del reality show. Sembra ...

Al Grande Fratello Vip Giulia Salemi è scoppiata in lacrime e ha spiegato agli altri concorrenti il motivo del suo dispiacere.Giulia Salemi, esausta e con gli occhi gonfi di lacrime, si è sfogata con gli altri concorrenti del reality show a proposito di una notte da incubo da lei trascorsa nella casa del reality show. Sembra ...