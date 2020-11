Disavventura per l’aereo della Lazio, Immobile: “Ho sudato più in volo che in campo” (Di lunedì 23 novembre 2020) “Ho sudato più ieri che oggi… A parte Tare, Parolo e Acerbi sono arrivati tutti con la paura addosso“. A margine della sfida contro il Crotone, l’attaccante della Lazio Ciro Immobile ha commentato così l’atterraggio dell’aereo biancoceleste di fronte alle avverse condizioni meteo presentatesi in Calabria. Stando a quanto rivelato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, una volta scesi dal volo tutti i calciatori della Lazio si sono complimentati col pilota, capace di portare a termine il volo in mezzo a una bufera di vento. Il ritorno nella capitale è stato organizzato con un volo Alitalia da Lamezia Terme e il Boeing 737/300 di proprietà della Tayaranjet è tornato successivamente da ... Leggi su sportface (Di lunedì 23 novembre 2020) “Hopiù ieri che oggi… A parte Tare, Parolo e Acerbi sono arrivati tutti con la paura addosso“. A marginesfida contro il Crotone, l’attaccanteCiroha commentato così l’atterraggio delbiancoceleste di fronte alle avverse condizioni meteo presentatesi in Calabria. Stando a quanto rivelato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, una volta scesi daltutti i calciatorisi sono complimentati col pilota, capace di portare a termine ilin mezzo a una bufera di vento. Il ritorno nella capitale è stato organizzato con unAlitalia da Lamezia Terme e il Boeing 737/300 di proprietàTayaranjet è tornato successivamente da ...

