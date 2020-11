"Come puoi permettere questa roba? Gravissimo". Selvaggia Lucarelli, attacco brutale a Giletti: volano parole grosse (Di lunedì 23 novembre 2020) Nella puntata di ieri sera, domenica 22 novembre, di Non è l'Arena, ospite in collegamento con Massimo Giletti, ecco Fabrizio Corona, che è intervenuto su La7 direttamente dai domiciliari. L'ex re dei paparazzi ha parlato del caso di Alberto Genovese e si è speso in accuse, inaccettabili, contro Carlo Cracco. Accuse, per inciso, stigmatizzate nel corso della diretta dallo stesso Giletti. E tutto ciò, a Selvaggia Lucarelli, non va giù. Così torna nuovamente all'attacco di Giletti, con il quale ha di fatto un conto aperto. Selvaggia lo fa su Twitter, dove rilancia un estratto dell'ospitata di Corona a Non è l'Arena e apre il fuoco: "Ditemi voi se è normale che si permetta ad una persona ai domiciliari con non so quante condanne alle spalle di fare la morale sul caso ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 23 novembre 2020) Nella puntata di ieri sera, domenica 22 novembre, di Non è l'Arena, ospite in collegamento con Massimo, ecco Fabrizio Corona, che è intervenuto su La7 direttamente dai domiciliari. L'ex re dei paparazzi ha parlato del caso di Alberto Genovese e si è speso in accuse, inaccettabili, contro Carlo Cracco. Accuse, per inciso, stigmatizzate nel corso della diretta dallo stesso. E tutto ciò, a, non va giù. Così torna nuovamente all'di, con il quale ha di fatto un conto aperto.lo fa su Twitter, dove rilancia un estratto dell'ospitata di Corona a Non è l'Arena e apre il fuoco: "Ditemi voi se è normale che si permetta ad una persona ai domiciliari con non so quante condanne alle spalle di fare la morale sul caso ...

baciodiares : @kookiestats Puoi dirmi come si chiama?? ???? - eccoda : Con questo non voglio assolvere nessuno, rimaniamo sempre guidati da cialtroni ad ogni livello, ma la prima linea s… - ugoal27 : @StefBenedetti @CittacelesteWeb Come gli vuoi bene tu alla Lazio...siccome fai il giornalista e dimostri una volta… - mpiacenonaver1 : @Marinazzurra25 @V94Valerio Come i novax nel senso...Che se nn ti vaccini poi non puoi venirmi a dire che il lockdown è colpa del governo... - d_arco75 : @DifendiRoma @chia_re_tta @DavideBali @AeroportidiRoma @tayaranjet Si chiama reato, voluto e reso pubblico. Poi tu… -

Ultime Notizie dalla rete : Come puoi “Ama come puoi”: a Salerno l'associazione di volontariato sociosanitaria e culturale Salernonotizie.it La fatica di amarsi a distanza. 'Aiutateci, il decreto ci calpesta'

Firenze, 23 novembre 2020 - «Come si può decidere di separare due che si amano? ". Allegra ha 18 anni e abita a Pistoia. A dividerla dal fidanzatino, che vive in Lombardia, ci sono 400 chilometri. E l ...

Per essere preparati a un potenziale virus Sars-Cov-3 si studia l'rna

Uno studio identifica le strutture di ripiegamento dell'rna del genoma del Sars-Cov2, con cui controlla l'infezione. Dati, quindi, utili per lo sviluppo di potenziali nuovi farmaci contro il coronavir ...

Firenze, 23 novembre 2020 - «Come si può decidere di separare due che si amano? ". Allegra ha 18 anni e abita a Pistoia. A dividerla dal fidanzatino, che vive in Lombardia, ci sono 400 chilometri. E l ...Uno studio identifica le strutture di ripiegamento dell'rna del genoma del Sars-Cov2, con cui controlla l'infezione. Dati, quindi, utili per lo sviluppo di potenziali nuovi farmaci contro il coronavir ...