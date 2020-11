Chanel | la bralette diventa gioiello

(Di lunedì 23 novembre 2020) La collezioneCruise 2020-2021 è stata trasmessa tramite una sfilata online ma i pezzi all’avanguardia, apparsi sulla cornice di romantici tramonti in Costa Azzurra, si sono fatti decisamente notare. Prime tra questi lecheno veri e propri gioielli! Si chiamaBalade en Méditerranée, una “passeggiata nel Mediterraneo”. Ed è il titolo più adatto per lo show che ha presentato, a Giugno, la collezione Cruise Articolo completo: dal blog SoloDonna

vogue_italia : La meravigliosa Lily Rose Depp con la bralette CHANEL ? - LeelaAddams : RT @vogue_italia: La meravigliosa Lily Rose Depp con la bralette CHANEL ? - RichsrdAnderson : RT @vogue_italia: La meravigliosa Lily Rose Depp con la bralette CHANEL ? - MS_Waltner : RT @vogue_italia: La meravigliosa Lily Rose Depp con la bralette CHANEL ? - TassayaK : RT @vogue_italia: La meravigliosa Lily Rose Depp con la bralette CHANEL ? -

Ultime Notizie dalla rete : Chanel bralette

Vogue Italia

Nelle sfumature di un tramonto in Costa Azzurra, gli splendidi top Chanel sono il capo prezioso di cui avevamo bisogno, il twist creativo e glamour per valorizzare ogni look ...