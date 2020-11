Catania, maxi blitz antidroga: 101 arresti. Smantellate 12 piazze di spaccio (Di lunedì 23 novembre 2020) Una maxi operazione antimafia dei carabinieri con 101 indagati, la maggior parte dei quali arrestati, è in corso a Catania che stanno eseguendo un’ordinanza cautelare del Gip. L’inchiesta, coordinata dalla locale Procura distrettuale, ha permesso di azzerata la roccaforte del traffico e dello spaccio di sostanze stupefacenti, che, attraverso diversi gruppi criminali, era sotto il L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 23 novembre 2020) Unaoperazione antimafia dei carabinieri con 101 indagati, la maggior parte dei quali arrestati, è in corso ache stanno eseguendo un’ordinanza cautelare del Gip. L’inchiesta, coordinata dalla locale Procura distrettuale, ha permesso di azzerata la roccaforte del traffico e dellodi sostanze stupefacenti, che, attraverso diversi gruppi criminali, era sotto il L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

