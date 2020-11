Buon compleanno Miley Cyrus! Tutti i look più belli (Di lunedì 23 novembre 2020) Linguacce, pose da diva, esibizioni atletiche e irriverenti. Miley Cyrus è la bad girl numero uno dell’era dei social e oggi compie 28 anni. Figlia d’arte e bambina prodigio, è cresciuta letteralmente sotto i riflettori e i suoi look si sono evoluti di pari passo con la sua emancipazione. In un caleidoscopio rutilante di stili e colori dal sapore anni ’80 che riesce puntualmente a stupire. Lo stile di Miley Cyrus sfoglia la gallery Miley Cyrus, diva pop-rock e social Come molte colleghe famose millennial, Miley Cyrus ... Leggi su iodonna (Di lunedì 23 novembre 2020) Linguacce, pose da diva, esibizioni atletiche e irriverenti.Cyrus è la bad girl numero uno dell’era dei social e oggi compie 28 anni. Figlia d’arte e bambina prodigio, è cresciuta letteralmente sotto i riflettori e i suoisi sono evoluti di pari passo con la sua emancipazione. In un caleidoscopio rutilante di stili e colori dal sapore anni ’80 che riesce puntualmente a stupire. Lo stile diCyrus sfoglia la galleryCyrus, diva pop-rock e social Come molte colleghe famose millennial,Cyrus ...

