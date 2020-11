BTS: Life Goes On, ecco il video (Di lunedì 23 novembre 2020) I BTS hanno realizzato con Life Goes On un piccolo capolavoro, e dedicano il suo video a chi si sente solo a causa della pandemia in corso. I BTS: prima di Life Goes On? Se n’era parlato tanto, e finalmente eccolo. I BTS rilasciano il nuovo singolo del loro ultimo album, Life Goes On, con video annesso. Un lavoro che sembra fare un tributo non solo alla band, ma all’impegno di tutti i membri per arrivare dove sono e diventare uno dei gruppi più amati al mondo. E con esso al rapporto che si è creato tra tutti i membri nella loro carriera insieme, ormai decennale. Canzoni, registrazioni, tour, grandi performance e record battuti sono faticosi. Anche i BTS hanno bisogno di un momento per sedersi tutti insieme e divertirsi come ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di lunedì 23 novembre 2020) I BTS hanno realizzato conOn un piccolo capolavoro, e dedicano il suoa chi si sente solo a causa della pandemia in corso. I BTS: prima diOn? Se n’era parlato tanto, e finalmentelo. I BTS rilasciano il nuovo singolo del loro ultimo album,On, conannesso. Un lavoro che sembra fare un tributo non solo alla band, ma all’impegno di tutti i membri per arrivare dove sono e diventare uno dei gruppi più amati al mondo. E con esso al rapporto che si è creato tra tutti i membri nella loro carriera insieme, ormai decennale. Canzoni, registrazioni, tour, grandi performance e record battuti sono faticosi. Anche i BTS hanno bisogno di un momento per sedersi tutti insieme e divertirsi come ...

peppe844 : RT @BTSItalia_twt: ?? [COMEBACK] Buongiorno ARMY! Sono disponibili ancora fondi per permettervi di acquistare copie digitali di Life Goes… - antobtsforever3 : RT @BTSItalia_twt: ?? [COMEBACK] Buongiorno ARMY! Sono disponibili ancora fondi per permettervi di acquistare copie digitali di Life Goes… - Angela25072002 : RT @BTSItalia_twt: ?? [COMEBACK] Buongiorno ARMY! Sono disponibili ancora fondi per permettervi di acquistare copie digitali di Life Goes… - SottonaPerHobi : RT @BTSItalia_twt: ?? [COMEBACK] Buongiorno ARMY! Sono disponibili ancora fondi per permettervi di acquistare copie digitali di Life Goes… - SintaMargareth6 : RT @BTSItalia_twt: ?? [COMEBACK] Buongiorno ARMY! Sono disponibili ancora fondi per permettervi di acquistare copie digitali di Life Goes… -

Ultime Notizie dalla rete : BTS Life BTS: il video di "Life Goes On" arriva dritto dritto al cuore MTV.IT BE, il nuovo disco dei BTS è su TIMMUSIC

Ecco tutte le tracce dell'album appena pubblicato e già disponibile per l'ascolto in streaming su TIMMUSIC. >>>SCOPRI TIMMUSIC! >>>ASCOLTA BE DEI BTS! I brani di BE. Il nuovo dis ...

BTS, BE | La Recensione

Ormai i BTS sono la band dell’anno, e si capisce che con BE lo sanno bene. Ecco un album pienamente sicuro di sé, in cui la boy band si dirige verso l’R&B di qualità. I BTS: con BE, c’è qualcosa che t ...

Ecco tutte le tracce dell'album appena pubblicato e già disponibile per l'ascolto in streaming su TIMMUSIC. >>>SCOPRI TIMMUSIC! >>>ASCOLTA BE DEI BTS! I brani di BE. Il nuovo dis ...Ormai i BTS sono la band dell’anno, e si capisce che con BE lo sanno bene. Ecco un album pienamente sicuro di sé, in cui la boy band si dirige verso l’R&B di qualità. I BTS: con BE, c’è qualcosa che t ...