Bonus Spesa Novembre: quando arriveranno e come saranno gestiti (Di lunedì 23 novembre 2020) Il Governo ha messo a punto delle nuove misure per sostenere il reddito dei cittadini più bisognosi, i quali potranno contare su nuovi Bonus Spesa per il mese di Novembre. La crisi economica sta continuando a colpire le fasce più deboli della popolazione e, secondo dati Istat, nel corso del 2020 la povertà in Italia è aumentata di oltre il L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di lunedì 23 novembre 2020) Il Governo ha messo a punto delle nuove misure per sostenere il reddito dei cittadini più bisognosi, i quali potranno contare su nuoviper il mese di. La crisi economica sta continuando a colpire le fasce più deboli della popolazione e, secondo dati Istat, nel corso del 2020 la povertà in Italia è aumentata di oltre il L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

fattoquotidiano : Chiede il bonus spesa Covid ma in banca ha oltre 300mila euro. In totale sanzionati 700 percettori in provincia di… - GDF : #GDF #Napoli: percepivano indebitamente il #bonus spesa #COVID. #Sanzionati 700 soggetti e scoperti importi… - BomprezziMarco : @VivianaDesio Non sono ricco, ho una pensione dignitosa (quindi privilegiato), non capisco perché mi possano dare 1… - bascianoantonio : #cashback di Natale max. 150 eu di bonus su max 1.500 eu di spesa, da frazionare tassativamente (?) in 10 operazion… -