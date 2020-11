Boccia a Catanzaro | “Con la famiglia Santelli bisogna solo scusarsi”

Leggi su dire

(Di lunedì 23 novembre 2020) REGGIO CALABRIA – “Penso che con la famiglia di Jole Santelli bisogna solo scusarsi e ringraziare le sorelle, Roberta e Paola, per il lavoro eccezionale che Jole ha fatto in questi anni dentro le Istituzioni e in Regione Calabria. Sono venuto qui anche per ribadirlo”. Così alla Dire il ministro degli Affari regionali, Francesco Boccia, oggi in Calabria, in merito alle dichiarazioni del presidente della commissione parlamentare antimafia Nicola Morra (M5s).