Black Friday, nessun rinvio della data (Di lunedì 23 novembre 2020) (Teleborsa) – nessun rinvio del Black Friday. L'ipotesi era stata ventilata nella giornata di ieri dopo un incontro informale tra Governo e associazioni del commercio ma è emerso che non ci sono le condizioni per uno spostamento in avanti della data. Numerosi infatti gli appelli da parte di associazioni, negozianti e consumatori contrari a rinviare la data per consentire ai negozi tradizionali di competere al meglio con l'e-commerce, che con le restrizioni legate al Covid diventa per i consumatori una scelta ancor più obbligata.

