Bimbo di due anni muore schiacciato da un armadio in casa (Di lunedì 23 novembre 2020) Tragedia in Alto Adige. Un bambino di due anni è morto in un incidente domestico, avvenuto a Salorno. Il piccolo è rimasto schiacciato sotto un armadio della cucina che improvvisamente si è ribaltato.

