Verona-Sassuolo 0-2 | Juric | “Meritavamo molto di più | gli siamo passati sopra”

(Di domenica 22 novembre 2020) “Altre volte abbiamo raccolto di più, oggi invece abbiamo dominato. Glisopra, ho visto una partita come volevo io e meritavamomadi più. Abbiamo fatto tutto quel che dovevamo, anche oltre. Il calcio è così, mi dispiace perché ilè forte ma non c’è stata partita, glidi. Lo ha detto l’allenatore del, Ivan, al termine del match perso per 0-2 contro ilcon tanta sfortuna visti i quattro legni colpiti dagli scaligeri, che pagano una poca brillantezza in zona gol: “Kalinic e Di Carmine hanno fatto una buona partita insieme, l’idea era quella di farli collaborare. Abbiamo avuto tantissime occasioni, i pali e tante situazioni in ...