Terapie intensive | ' ecco a chi dare la precedenza' | il documento con le regole per i medici

(Di domenica 22 novembre 2020) Il titolo delè Decisioni per le curein caso di sproporzione tra necessità assistenziali e risorse disponibili in corso di pandemia da. Tradotto significaquali sono i ...

Ultime Notizie dalla rete : Terapie intensive

Agenzia ANSA

AVELLINO- I contagi continuano a scendere ma il virus miete altre tre vittime e nelle ultime ventiquattro ore, almeno due di loro sono al di sotto dei settanta anni, benchè già interessati da altre pa ...Il video diffuso su Facebook da Michela, infermiera di Pescara che sulla sua auto ha trovato un volantino negazionista: “Non venire in ospedale, non perché non ti curerei, ma perché non te lo meriti” ...