Tony Arbolino chiude al secondo posto il Mondiale Moto3 2020. Il lombardo di casa Snipers ha cercato in tutti i modi di impensierire lo spagnolo Albert Arenas (Aspar), campione con quattro punti di scarto dall'italiano e sul giapponese Ai Ogura (Honda Asia). Il portacolori azzurro, scattato dalla 27° posizione dopo una deludente qualifica, è stato autore di un'incredibile rimonta che gli ha concesso di chiudere al quinto posto alle spalle dell'iberico Sergio Garcia (Estrella). Arbolino ha dichiarato ai microfoni di Sky Sport MotoGP poco dopo aver tagliato il traguardo: "Grazie a tutti colori che mi hanno supportato in questa ultima gara. Ho dato tutto, non potevo fare di più. Dormirò sereno. Ho concluso una stagione al massimo."

RaiSport : ?? #Portogallo: Arenas campione #Moto3, gara a #Fernandez ?Niente da fare per Tony #Arbolino, che chiude al quinto p… - f1_anonimo : Sono onesta, dopo ieri ho pensato che sarebbe stato impossibile, ma poi oggi, con la gara che hai fatto e Arenas in… - Starmarsy : E comunque che gara di Tony, bravo bravo davvero. Ma se ripenso a quella cazzo di qualifica ieri... ?? #Moto3 - OA_Sport : Moto3, Tony Arbolino: “Ho dato tutto, non potevo fare di più. Dormirò sereno” - Inter1929580356 : RT @biagio4658: Mi dispiace un sacco per Tony però è un super talento e si rifarà sicuramente in futuro???????? #Moto3 #PortugueseGP -