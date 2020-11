Incidente tra auto e moto sulla via del Mare: morto centauro 39enne (Di domenica 22 novembre 2020) Terribile Incidente questo pomeriggio sulla via del Mare, a poca distanza dall’uscita del Grande Raccordo Anulare. A scontrarsi una Opel Mokka e una moto guidata da F.F., un 39enne che nell’urto ha perso la vita. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che non hanno potuto fare nulla per salvarlo: le sue ferite erano troppo gravi e l’uomo è morto pochi minuti dopo l’Incidente. Ferita una donna A bordo della moto oltre all’uomo deceduto si trovava anche una ragazza di 26 anni che è rimasta gravemente ferita: la giovane è stata trasportata in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale San Camillo. Nello stesso ospedale è stato portato anche il conducente dell’auto, un 37enne, per essere sottoposto ai test antidroga e alcol. I ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 22 novembre 2020) Terribilequesto pomeriggiovia del, a poca distanza dall’uscita del Grande Raccordo Anulare. A scontrarsi una Opel Mokka e unaguidata da F.F., unche nell’urto ha perso la vita. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che non hanno potuto fare nulla per salvarlo: le sue ferite erano troppo gravi e l’uomo èpochi minuti dopo l’. Ferita una donna A bordo dellaoltre all’uomo deceduto si trovava anche una ragazza di 26 anni che è rimasta gravemente ferita: la giovane è stata trasportata in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale San Camillo. Nello stesso ospedale è stato portato anche il conducente dell’, un 37enne, per essere sottoposto ai test antidroga e alcol. I ...

